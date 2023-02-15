В 1 сезоне сериале «Королевы Африки» действие происходит в семнадцатом столетии в Африке. В центре событий оказывается Нджинга Мбанди, бесстрашная королева воинов. Первая женщина, возглавившая это государство, Нджинга прославилась благодаря своим политическим и дипломатическим талантам, которые непостижимым образом сочетались в ней с мужеством и доблестью. Правительница королевства Ндонго и королевства Матамба на территории Анголы сумела стать символом сопротивления и кумиром множества поколений. Нджинга Мбанди героически прошла через огромное количество испытаний на своем пути.