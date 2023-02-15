Menu
Season premiere 15 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"African Queens: Njinga" season 1 description

В 1 сезоне сериале «Королевы Африки» действие происходит в семнадцатом столетии в Африке. В центре событий оказывается Нджинга Мбанди, бесстрашная королева воинов. Первая женщина, возглавившая это государство, Нджинга прославилась благодаря своим политическим и дипломатическим талантам, которые непостижимым образом сочетались в ней с мужеством и доблестью. Правительница королевства Ндонго и королевства Матамба на территории Анголы сумела стать символом сопротивления и кумиром множества поколений. Нджинга Мбанди героически прошла через огромное количество испытаний на своем пути.

Series rating

3.0
Rate 11 votes
"African Queens: Njinga" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Death of a King
Season 1 Episode 1
15 February 2023
Power is Not Given
Season 1 Episode 2
15 February 2023
The Blood Oath
Season 1 Episode 3
15 February 2023
Legacy
Season 1 Episode 4
15 February 2023
