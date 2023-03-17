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Агент Элвис 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Агент Элвис
Киноафиша Сериалы Агент Элвис Сезоны Сезон 1

Agent Elvis 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Агент Элвис»

В 1 сезоне сериала «Агент Элвис» главным действующим лицом является король рок-н-ролла, который между выступлениями сражается с терроризмом в качестве тайного правительственного агента. Жизнь популярного певца изменилась после того, как он стал участником правительственной программы, в рамках которой получил важную миссию. Теперь Элвис Пресли работает специальным агентом под прикрытием «короля рок-н-ролла». Поклонники, которые выкрикивают строчки его хитов и тянут руки к сцене, даже не догадываются, что в свободное от выступлений время их кумир спасает город от темных сил.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Агент Элвис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Возвращение Full Tilt
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2023
Иди к черту, Вегас F*ck You, Vegas
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2023
Кокаиновые вторники Cocaine Tuesdays
Сезон 1 Серия 3
17 марта 2023
Полный вынос мозга Total Mind F*ck
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2023
Максимальная плотность Maximum Density
Сезон 1 Серия 5
17 марта 2023
Медвежонок Pookie-Bear
Сезон 1 Серия 6
17 марта 2023
Магрибская мята Maghrebi Mint
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2023
Каша в голове Head Soup
Сезон 1 Серия 8
17 марта 2023
Чрезмерное желание Swollen Desire
Сезон 1 Серия 9
17 марта 2023
В добрый путь, пьяная обезьяна Godspeed, Drunk Monkey
Сезон 1 Серия 10
17 марта 2023
График выхода всех сериалов
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