В 1 сезоне сериала «Сплит» в центре событий оказывается юная девушка по имени Лия. Она учится в университете, любит родителей и в целом ничем не отличается от своих сверстниц. Вот только в жилах Лии течет не только человеческая, но и вампирская кровь. Будучи полукровкой – сплитом, – она должна стать следующим Пророком вампиров. Ее обязанность – найти Источник силы для кровопийц, который заменяет им человеческую кровь, чтобы остановить непримиримую войну между расами. Но есть проблема: Лия не только не знает о своей сути, но и не верит в «старые сказки». Ее разыскивает нынешний Пророк Ардек, который должен убедить красавицу и подготовить ее к миссии.