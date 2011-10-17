Menu
Splіt 2011, season 1

Splіt season 1 poster
Спліт 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 40
Runtime 17 hours 20 minutes
"Splіt" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сплит» в центре событий оказывается юная девушка по имени Лия. Она учится в университете, любит родителей и в целом ничем не отличается от своих сверстниц. Вот только в жилах Лии течет не только человеческая, но и вампирская кровь. Будучи полукровкой – сплитом, – она должна стать следующим Пророком вампиров. Ее обязанность – найти Источник силы для кровопийц, который заменяет им человеческую кровь, чтобы остановить непримиримую войну между расами. Но есть проблема: Лия не только не знает о своей сути, но и не верит в «старые сказки». Ее разыскивает нынешний Пророк Ардек, который должен убедить красавицу и подготовить ее к миссии.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
"Splіt" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 October 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 October 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 October 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 October 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 October 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 October 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 October 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
27 October 2011
Серия 9
Season 1 Episode 9
31 October 2011
Серия 10
Season 1 Episode 10
1 November 2011
Серия 11
Season 1 Episode 11
2 November 2011
Серия 12
Season 1 Episode 12
3 November 2011
Серия 13
Season 1 Episode 13
7 November 2011
Серия 14
Season 1 Episode 14
8 November 2011
Серия 15
Season 1 Episode 15
9 November 2011
Серия 16
Season 1 Episode 16
10 November 2011
Серия 17
Season 1 Episode 17
14 November 2011
Серия 18
Season 1 Episode 18
15 November 2011
Серия 19
Season 1 Episode 19
16 November 2011
Серия 20
Season 1 Episode 20
17 November 2011
Серия 21
Season 1 Episode 21
28 November 2011
Серия 22
Season 1 Episode 22
29 November 2011
Серия 23
Season 1 Episode 23
30 November 2011
Серия 24
Season 1 Episode 24
1 December 2011
Серия 25
Season 1 Episode 25
5 December 2011
Серия 26
Season 1 Episode 26
6 December 2011
Серия 27
Season 1 Episode 27
7 December 2011
Серия 28
Season 1 Episode 28
8 December 2011
Серия 29
Season 1 Episode 29
12 December 2011
Серия 30
Season 1 Episode 30
13 December 2011
Серия 31
Season 1 Episode 31
14 December 2011
Серия 32
Season 1 Episode 32
15 December 2011
Серия 33
Season 1 Episode 33
19 December 2011
Серия 34
Season 1 Episode 34
20 December 2011
Серия 35
Season 1 Episode 35
21 December 2011
Серия 36
Season 1 Episode 36
22 December 2011
Серия 37
Season 1 Episode 37
26 December 2011
Серия 38
Season 1 Episode 38
27 December 2011
Серия 39
Season 1 Episode 39
28 December 2011
Серия 40
Season 1 Episode 40
29 December 2011
