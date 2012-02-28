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Не жалею, не зову, не плачу 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Не жалею, не зову, не плачу
Киноафиша Сериалы Не жалею, не зову, не плачу Сезоны Сезон 1

Не жалею, не зову, не плачу 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 февраля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не жалею, не зову, не плачу»

В 1 сезоне сериала «Не жалею, не зову, не плачу» в палату обычной московской больницы после ДТП попадает симпатичная одинокая женщина Ольга. Она сразу привлекает внимание другого пациента – сержанта полиции Николая Гордеева, который проходит реабилитацию после ранения. Когда Оля приходит в себя, выясняется, что у нее большие проблемы куда серьезнее переломов. Ее обвиняют в аварии и смерти женщины из другого автомобиля. Но Николай уверен, что все не может быть так, как говорят свидетели. У ДТП явно есть другой виновник. Кроме того, Гордеев, почти разочарованный в любви, чувствует к Оле непреодолимую тягу. Он решает помочь ей в суде.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Не жалею, не зову, не плачу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 февраля 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 февраля 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2012
График выхода всех сериалов
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