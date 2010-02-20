Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Zovsіm іnshe zhittya 2010, season 1

Zovsіm іnshe zhittya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zovsіm іnshe zhittya Seasons Season 1

Зовсім інше життя 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 February 2010
Production year 2010
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Zovsіm іnshe zhittya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Совсем другая жизнь» в семействе Чащиных случается нежданная драма. Мир счастливой прежде жены и матери Маргариты рушится в одночасье. Она всегда считала себя успешной и преуспевающей во всех сферах жизни женщиной. Однако теперь выясняется, что ее обожаемая семья была лишь фарсом. Когда взрослый сын Риты попадает в аварию и оказывается в реанимации с тяжелыми травмами, она особенно надеется на поддержку мужа. Но тот так спешит в больницу, что даже случайно прихватывает с собой любовницу. Так Рита узнает, что уже много лет у нее есть конкурентка. Она не намерена мириться с унижением и подает на развод, шагнув в пропасть неопределенности.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Zovsіm іnshe zhittya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 February 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 February 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 February 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 February 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more