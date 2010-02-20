В 1 сезоне сериала «Совсем другая жизнь» в семействе Чащиных случается нежданная драма. Мир счастливой прежде жены и матери Маргариты рушится в одночасье. Она всегда считала себя успешной и преуспевающей во всех сферах жизни женщиной. Однако теперь выясняется, что ее обожаемая семья была лишь фарсом. Когда взрослый сын Риты попадает в аварию и оказывается в реанимации с тяжелыми травмами, она особенно надеется на поддержку мужа. Но тот так спешит в больницу, что даже случайно прихватывает с собой любовницу. Так Рита узнает, что уже много лет у нее есть конкурентка. Она не намерена мириться с унижением и подает на развод, шагнув в пропасть неопределенности.