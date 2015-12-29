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Жизнь только начинается 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жизнь только начинается
Киноафиша Сериалы Жизнь только начинается Сезоны Сезон 1

Жизнь только начинается 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жизнь только начинается»

В 1 сезоне сериала «Жизнь только начинается» директор известной и масштабной косметической компании Анна Дронова обращается к психотерапевту за помощью. Дело в том, что женщина совершенно измотала себя на нервной работе и уже даже не помнит, когда она в последний раз была на свидании. Доктор советует Ане пройти «терапию любовью». Героиня должна вспомнить всех людей, которые на самом деле ее любят, и пообщаться с ними. Но Аня понимает, что все ее любимые ее бросили, и теперь она хочет им лишь отомстить. Всем им: от бывшего мужа – до романтичного одноклассника. Она решает встретиться с ними лично.

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Список серий 1-го сезона сериала «Жизнь только начинается» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 декабря 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 декабря 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 декабря 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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