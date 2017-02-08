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Переживший Эскобара: По прозвищу Джей Ха 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Переживший Эскобара: По прозвищу Джей Ха
Киноафиша Сериалы Переживший Эскобара: По прозвищу Джей Ха Сезоны Сезон 1

Alias J.J. 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 69
Продолжительность сезона 51 час 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Переживший Эскобара: По прозвищу Джей Ха»

В 1 сезоне сериала «Переживший Эскобара: По прозвищу Джей Ха» в центре событий оказывается верный приспешник одного из самых знаменитых в мире наркобаронов. Пока Пабло Эскобар держит в страхе всю Колумбию и подминает под себя криминальный бизнес Европы и Латинской Америки, он неизменно держит при себе самого надежного и преданного слугу – Джона Хайро Веласкеза. Это всего лишь наемник, выполняющий грязную работу за своего шефа, однако его верности и чести может позавидовать самый отважный солдат. Эскобар знает, что Джей Ха отдаст за него даже собственную жизнь. Но каким-то чудом Веласкез переживает своего хозяина.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Переживший Эскобара: По прозвищу Джей Ха» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Capítulo 1
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2017
Серия 2 Capítulo 2
Сезон 1 Серия 2
9 февраля 2017
Серия 3 Capítulo 3
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2017
Серия 4 Capítulo 4
Сезон 1 Серия 4
13 февраля 2017
Серия 5 Capítulo 5
Сезон 1 Серия 5
14 февраля 2017
Серия 6 Capítulo 6
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2017
Серия 7 Capítulo 7
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2017
Серия 8 Capítulo 8
Сезон 1 Серия 8
17 февраля 2017
Серия 9 Capítulo 9
Сезон 1 Серия 9
20 февраля 2017
Серия 10 Capítulo 10
Сезон 1 Серия 10
21 февраля 2017
Серия 11 Capítulo 11
Сезон 1 Серия 11
22 февраля 2017
Серия 12 Capítulo 12
Сезон 1 Серия 12
23 февраля 2017
Серия 13 Capítulo 13
Сезон 1 Серия 13
27 февраля 2017
Серия 14 Capítulo 14
Сезон 1 Серия 14
28 февраля 2017
Серия 15 Capítulo 15
Сезон 1 Серия 15
1 марта 2017
Серия 16 Capítulo 16
Сезон 1 Серия 16
2 марта 2017
Серия 17 Capítulo 17
Сезон 1 Серия 17
3 марта 2017
Серия 18 Capítulo 18
Сезон 1 Серия 18
6 марта 2017
Серия 19 Capítulo 19
Сезон 1 Серия 19
7 марта 2017
Серия 20 Capítulo 20
Сезон 1 Серия 20
8 марта 2017
Серия 21 Capítulo 21
Сезон 1 Серия 21
9 марта 2017
Серия 22 Capítulo 22
Сезон 1 Серия 22
10 марта 2017
Серия 23 Capítulo 23
Сезон 1 Серия 23
13 марта 2017
Серия 24 Capítulo 24
Сезон 1 Серия 24
14 марта 2017
Серия 25 Capítulo 25
Сезон 1 Серия 25
15 марта 2017
Серия 26 Capítulo 26
Сезон 1 Серия 26
16 марта 2017
Серия 27 Capítulo 27
Сезон 1 Серия 27
17 марта 2017
Серия 28 Capítulo 28
Сезон 1 Серия 28
21 марта 2017
Серия 29 Capítulo 29
Сезон 1 Серия 29
22 марта 2017
Серия 30 Capítulo 30
Сезон 1 Серия 30
23 марта 2017
Серия 31 Capítulo 31
Сезон 1 Серия 31
24 марта 2017
Серия 32 Capítulo 32
Сезон 1 Серия 32
27 марта 2017
Серия 33 Capítulo 33
Сезон 1 Серия 33
29 марта 2017
Серия 34 Capítulo 34
Сезон 1 Серия 34
30 марта 2017
Серия 35 Capítulo 35
Сезон 1 Серия 35
1 апреля 2017
Серия 36 Capítulo 36
Сезон 1 Серия 36
3 апреля 2017
Серия 37 Capítulo 37
Сезон 1 Серия 37
4 апреля 2017
Серия 38 Capítulo 38
Сезон 1 Серия 38
5 апреля 2017
Серия 39 Capítulo 39
Сезон 1 Серия 39
6 апреля 2017
Серия 40 Capítulo 40
Сезон 1 Серия 40
7 апреля 2017
Серия 41 Capítulo 41
Сезон 1 Серия 41
10 апреля 2017
Серия 42 Capítulo 42
Сезон 1 Серия 42
11 апреля 2017
Серия 43 Capítulo 43
Сезон 1 Серия 43
12 апреля 2017
Серия 44 Capítulo 44
Сезон 1 Серия 44
17 апреля 2017
Серия 45 Capítulo 45
Сезон 1 Серия 45
18 апреля 2017
Серия 46 Capítulo 46
Сезон 1 Серия 46
19 апреля 2017
Серия 47 Capítulo 47
Сезон 1 Серия 47
20 апреля 2017
Серия 48 Capítulo 48
Сезон 1 Серия 48
21 апреля 2017
Серия 49 Capítulo 49
Сезон 1 Серия 49
24 апреля 2017
Серия 50 Capítulo 50
Сезон 1 Серия 50
25 апреля 2017
Серия 51 Capítulo 51
Сезон 1 Серия 51
26 апреля 2017
Серия 52 Capítulo 52
Сезон 1 Серия 52
27 апреля 2017
Серия 53 Capítulo 53
Сезон 1 Серия 53
28 апреля 2017
Серия 54 Capítulo 54
Сезон 1 Серия 54
2 мая 2017
Серия 55 Capítulo 55
Сезон 1 Серия 55
3 мая 2017
Серия 56 Capítulo 56
Сезон 1 Серия 56
4 мая 2017
Серия 57 Capítulo 57
Сезон 1 Серия 57
5 мая 2017
Серия 58 Capítulo 58
Сезон 1 Серия 58
8 мая 2017
Серия 59 Capítulo 59
Сезон 1 Серия 59
9 мая 2017
Серия 60 Capítulo 60
Сезон 1 Серия 60
10 мая 2017
Серия 61 Capítulo 61
Сезон 1 Серия 61
11 мая 2017
Серия 62 Capítulo 62
Сезон 1 Серия 62
12 мая 2017
Серия 63 Capítulo 63
Сезон 1 Серия 63
15 мая 2017
Серия 64 Capítulo 64
Сезон 1 Серия 64
16 мая 2017
Серия 65 Capítulo 65
Сезон 1 Серия 65
17 мая 2017
Серия 66 Capítulo 66
Сезон 1 Серия 66
18 мая 2017
Серия 67 Capítulo 67
Сезон 1 Серия 67
19 мая 2017
Серия 68 Capítulo 68
Сезон 1 Серия 68
22 мая 2017
Серия 69 Capítulo 69
Сезон 1 Серия 69
23 мая 2017
График выхода всех сериалов
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