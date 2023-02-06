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По тонкому льду 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала По тонкому льду
Киноафиша Сериалы По тонкому льду Сезоны Сезон 1

По тонкому льду 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «По тонкому льду»

В 1 сезоне сериала «По тонкому льду» Вероника вышла замуж без любви. Ей хотелось, чтобы у ее маленького сына была полноценная семья. Мальчик привязан к Кириллу, хотя на самом деле тот не является его настоящим отцом. Мужчина, от которого Вероника родила ребенка, погиб. Обстоятельства его смерти остались невыясненными. Жизнь Вероники меняется, когда она случайно выясняет, что ее бывший возлюбленный на самом деле жив, но потерял память. Женщина хочет помочь Андрею узнать, что с ним случилось на самом деле. Восстанавливая хронологию событий, Вероника понимает, что «смерть» Андрея была кому-то на руку…

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Список серий 1-го сезона сериала «По тонкому льду» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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