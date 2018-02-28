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Спаси меня 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Спаси меня
Киноафиша Сериалы Спаси меня Сезоны Сезон 1

Save Me 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спаси меня»

В 1 сезоне сериала «Спаси меня» в квартиру обычного лондонского жителя по имени Нелли неожиданно врываются полицейские и арестовывают его. В скором времени шокированный мужчина, что его несовершеннолетняя дочь Джоди похищена, а главным подозреваемым в преступлении является он сам, ее отец. Чтобы спасти Джоди и отвести от себя подозрения, Нелли собирается провести собственное расследование и выяснить все обстоятельства этого странного дела. Он отправляется на поиски места, откуда девочка-подросток отправила сигнал бедствия в полицию, и попадает в подозрительный заброшенный дом...

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Спаси меня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 февраля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 февраля 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 февраля 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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