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Чертов святой 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чертов святой
Киноафиша Сериалы Чертов святой Сезоны Сезон 1

Santo Maldito
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чертов святой»

В 1 сезоне сериала «Чертов святой» в центре событий оказывается Рейналду - разочарованный в жизни преподаватель-атеист. Он убежден, что существование Бога, библейские заповеди и прочие религиозные каноны не более, чем выдумки наивных слабаков. Такие люди всеми силами стремятся уцепиться хоть за что-нибудь, чтобы обрести надежду и оправдать собственную никчемную жизнь. Однако пути Господи неисповедимы. Рейналду предстоит не только предать собственные убеждения, но и возглавить религиозное сообщество. Он поведет за собой множество людей, которые будут свято верить каждому его слову.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Чертов святой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 февраля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 февраля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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