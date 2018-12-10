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Белка и Стрелка. Тайны космоса 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Белка и Стрелка. Тайны космоса
Киноафиша Сериалы Белка и Стрелка. Тайны космоса Сезоны Сезон 1

Белка и Стрелка. Тайны космоса 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 5
Продолжительность сезона 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Белка и Стрелка. Тайны космоса»

В 1 сезоне сериала «Белка и Стрелка: Тайны космоса» решительные и мужественные космонавты исследуют загадочную поверхность Луны, пытаются разгадать многочисленные тайны космоса, а также попадают в захватывающие приключения и проверят свою дружбу на прочность. На Луне создали новейшую станцию, и лучшие космонавты из Америки и России выдвинулись туда. Отважные космонавты изучают спутник Земли и выполняют ответственные поручения от начальства из научного центра. Руководителем команды становится строгий пес Казбек, а членами экипажа — легендарные собаки Белка и Стрелка и их друзья.

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Список серий 1-го сезона сериала «Белка и Стрелка. Тайны космоса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Лунотряска
Сезон 1 Серия 1
10 декабря 2018
Грунтоспорт
Сезон 1 Серия 2
24 декабря 2018
Пропавшие вещи
Сезон 1 Серия 3
9 января 2019
Невесо и Гравита
Сезон 1 Серия 4
22 января 2019
Лунные тайны
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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