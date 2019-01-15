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Тень: Жуткие истории от Раскина Бонда 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тень: Жуткие истории от Раскина Бонда
Киноафиша Сериалы Тень: Жуткие истории от Раскина Бонда Сезоны Сезон 1

Parchhayee: Ghost Stories by Ruskin Bond 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тень: Жуткие истории от Раскина Бонда»

В 1-м сезоне сериала «Тень: Жуткие истории от Раскина Бонда» Ник отправляется на свидание с девушкой своей мечты. Во время прогулки начинается снегопад, и Джули замерзает. Парень укрывает ее своим пальто и провожает домой. Он просит ее вернуть пальто на другой день, не зная, что этот день для нее никогда не наступит. Тем временем в старинном саду молодые люди часто видят силуэт прекрасной незнакомки. Ее зовут Роза, и не влюбиться с нее с первого взгляда буквально невозможно. Однако у нее есть тайна: она гуляет не одна… а в компании других призраков, которые, как и она сама, давно мертвы. А Уша спасается от грозы в жутких развалинах.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Тень: Жуткие истории от Раскина Бонда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Призрак в саду The Ghost in the Garden
Сезон 1 Серия 1
15 января 2019
Ветер на призрачном холме The Wind on the Haunted Hill
Сезон 1 Серия 2
21 января 2019
Пальто The Overcoat
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2019
Мост Уилсона Wilson's Bridge
Сезон 1 Серия 4
26 февраля 2019
В ожидании соломы Astley Ka Intezaar
Сезон 1 Серия 5
15 марта 2019
Катль-и-Аам Qatl-E-Aam
Сезон 1 Серия 6
25 марта 2019
Топаз Topaz
Сезон 1 Серия 7
12 апреля 2019
История Ганпата Ganpat's Story
Сезон 1 Серия 8
26 апреля 2019
Ночь тысячелетия Night of the Millennium
Сезон 1 Серия 9
15 мая 2019
Лицо в темноте Face in the Dark
Сезон 1 Серия 10
24 мая 2019
Жизнь с мертвыми Living with the Dead
Сезон 1 Серия 11
10 июня 2019
Шепот в темноте Whispering in the Dark
Сезон 1 Серия 12
25 июня 2019
График выхода всех сериалов
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