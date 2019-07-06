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Наблюдатель 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Наблюдатель
Киноафиша Сериалы Наблюдатель Сезоны Сезон 1

Watcher 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наблюдатель»

В 1-м сезоне сериала «Наблюдатель» действие происходит в наши дни в Южной Корее. Отдел внутренних расследований городской полиции принимает в свои ряды троих новобранцев: То Чхи-гвана, Хан Тхэ-джу и Ким Ен-гуна. Эти люди никогда не были знакомы друг с другом прежде, но в государственные органы их привели похожие обстоятельства. У каждого из них был свой план на жизнь: хорошая работа, любимый человек, даже семья. Но все это было в одночасье уничтожено в результате трагического криминального происшествия. Кто-то лишился любви, а кто-то – смысла жить. Теперь эти трое намерены стать самыми честными и принципиальными борцами за справедливость.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Наблюдатель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 июля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 июля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 июля 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 июля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 июля 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 июля 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 июля 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 июля 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 августа 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 августа 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 августа 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
11 августа 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
17 августа 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
18 августа 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
24 августа 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
25 августа 2019
График выхода всех сериалов
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