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Стеклянные потолки 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Стеклянные потолки
Киноафиша Сериалы Стеклянные потолки Сезоны Сезон 1

Cam Tavanlar 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стеклянные потолки»

В 1-м сезоне сериала «Стеклянные потолки» в центре событий оказывается молодая, симпатичная и амбициозная бизнесвумен по имени Лейла. Это девушка из бедной семьи, добившаяся всего своим талантом и непосильным трудом. Она управляет сетью модных ресторанов, но неожиданный пожар на одной из кухонь тяжким камнем ложится посреди ее карьерного пути. Когда она пытается разобраться с последствиями возгорания, выясняется, что это был поджог. А кто мог сделать такое, кроме главного конкурента? Тем более таковой у Лейлы как раз имеется – это владелец другой ресторанной сети Джем. Но действительно ли он способен на такую подлость?

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Стеклянные потолки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2021
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2021
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
23 июня 2021
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
30 июня 2021
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
7 июля 2021
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
14 июля 2021
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
28 июля 2021
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
4 августа 2021
График выхода всех сериалов
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