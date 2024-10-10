В 1 сезоне сериала «Tomb Raider: легенда Лары Крофт» сюжет следует за молодой девушкой Ларой Крофт. Она занимается велосипедным спортом и работает курьером, потому что не хочет зависеть от денег своего богатого и прославленного бизнесмена-отца. Но однажды Ричард Крофт бесследно исчезает. Ларе приходится вступить в права наследования, чтобы его компанию не растащили «стервятники» – конкуренты, юристы и недобросовестные последователи. В офисе Ричарда она находит видеопослание: отец рассказывает девушке о деле своей жизни. Оказывается, он тайно занимался поисками гробницы мифической правительницы Химико. Лара решает собрать его наработки и продолжить расследование.