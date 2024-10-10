Menu
Tomb Raider: The Legend of Lara Croft 2024, season 1

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tomb Raider: The Legend of Lara Croft Seasons Season 1

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 12 minutes
"Tomb Raider: The Legend of Lara Croft " season 1 description

В 1 сезоне сериала «Tomb Raider: легенда Лары Крофт» сюжет следует за молодой девушкой Ларой Крофт. Она занимается велосипедным спортом и работает курьером, потому что не хочет зависеть от денег своего богатого и прославленного бизнесмена-отца. Но однажды Ричард Крофт бесследно исчезает. Ларе приходится вступить в права наследования, чтобы его компанию не растащили «стервятники» – конкуренты, юристы и недобросовестные последователи. В офисе Ричарда она находит видеопослание: отец рассказывает девушке о деле своей жизни. Оказывается, он тайно занимался поисками гробницы мифической правительницы Химико. Лара решает собрать его наработки и продолжить расследование.

Series rating

5.3
Rate 17 votes
5.5 IMDb
Tomb Raider: The Legend of Lara Croft List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
A Single Step
Season 1 Episode 1
10 October 2024
A Set of Lies Agreed Upon
Season 1 Episode 2
10 October 2024
Living Midnight
Season 1 Episode 3
10 October 2024
Big Lies, Small Secrets
Season 1 Episode 4
10 October 2024
Whanaungatanga
Season 1 Episode 5
10 October 2024
The Spirit Way
Season 1 Episode 6
10 October 2024
Yinyang
Season 1 Episode 7
10 October 2024
A Journey of a Thousand Miles
Season 1 Episode 8
10 October 2024
TV series release schedule
