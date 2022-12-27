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Дракошия 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дракошия
Киноафиша Сериалы Дракошия Сезоны Сезон 1

Дракошия 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дракошия»

В 1 сезоне сериала «Дракошия» в волшебной стране, населенной магическими существами, действуют свои законы, ведь ее обитателя владеют магией. Они часто имеют дело с неприятностями, но обходятся с ними весьма оригинальными методами. Дракоша Тоша при помощи магических мыльных пузырей поднимает в воздух различные предметы и других дракош, Пауи владеет сверхъестественной силой, Рути управляет ростом растений, Мисоля является талантливым композитором и хореографом, Тутуча оживляет вещи, а Вундер изобретает нечто невиданное из облаков. Присматривает за шаловливыми дракошами мудрый дед Рубус – одушевленное дерево.

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Список серий 1-го сезона сериала «Дракошия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
27 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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