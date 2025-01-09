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Первозданная Америка 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Первозданная Америка
Киноафиша Сериалы Первозданная Америка Сезоны Сезон 1

American Primeval
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Первозданная Америка»

В 1 сезоне сериала American Primeval события разворачиваются в годы покорения американского Запада и зарождения на нем первых современных поселений. Необузданная, неизученная и полная опасностей пустыня манит героев и завоевателей. Но что ждет там людей: земля обетованная или же беззаконие, война и верная смерть? Это предстоит выяснить героям сериала, которые отправляются на борьбу с природой, а заодно с себе подобными. Каждый, кто ступает на земли Запада, обязательно принесет ту или иную жертву. Вот только для кого-то она станет роковой, а кто-то сможет выстоять и защитить свою семью, народ, религию.

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Список серий сериала Первозданная Америка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 января 2025
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 января 2025
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 января 2025
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 января 2025
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 января 2025
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 января 2025
График выхода всех сериалов
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