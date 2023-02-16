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Антология русского хоррора: Красный состав 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Антология русского хоррора: Красный состав
Киноафиша Сериалы Антология русского хоррора: Красный состав Сезоны Сезон 1

18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Антология русского хоррора: Красный состав»

В 1 сезоне сериала «Антология русского хоррора: Красный состав» рассказываются шесть не связанных между собой историй по произведениям Александра Пушкина, Алексея Толстого, Дмитрия Быкова и других великих российских писателей разных эпох. В послереволюционном Петрограде юноша влюбляется в дочку крысолова и попадает в логово крыс-монстров. Французский маркиз д’Юрфе останавливается на постой в сербской деревушке и лицом к лицу сталкивается с жуткими славянскими легендами о вурдалаках. А из Москвы в село Можарово отправляется загадочный поезд, из которого ни в коем случае нельзя выходить на станциях.

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Список серий сериала Антология русского хоррора: Красный состав График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Дочь крысолова
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2023
Семья вурдалака
Сезон 1 Серия 2
16 февраля 2023
Можарово
Сезон 1 Серия 3
16 февраля 2023
Лесной царь
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2023
Князь
Сезон 1 Серия 5
23 февраля 2023
Гробовщик
Сезон 1 Серия 6
23 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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