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Верность 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Верность
Киноафиша Сериалы Верность Сезоны Сезон 1

Верность 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Верность»

В 1 сезоне сериала «Верность» молодая девушка Ася родом из деревни. Она переехала в город и добилась всего самостоятельно. Девушка открыла салон креативного визажа, который пользуется успехом у женщин. При том, что главной героине удалось своими силами наладить успешный бизнес, она сохранила детскую непосредственность и очарование. Однажды она отправляется навестить родителей в родную деревню. Многие местные мужчины тут же обращают внимание на обаятельную и независимую девушку. Ася флиртует со многими, но по-настоящему ее внимание завоевал только дачник Захар. Это весьма странный мужчина вдвое старше нее...

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Верность» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 февраля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 февраля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 февраля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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