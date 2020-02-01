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Спина к спине 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Спина к спине
Киноафиша Сериалы Спина к спине Сезоны Сезон 1

Спина к спине 0+
Оригинальное название Серия 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 26
Продолжительность сезона 2 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спина к спине»

В 1 сезоне сериала «Спина к спине» в центре событий оказывается троица необычных веселых приятелей. Рюк, Ботя и Моли – рюкзачки, живущие за плечами своих хозяев и хранящие их вещи и секреты. Больше всего эти друзья любят дальние путешествия и увлекательные приключения. Ведь они видят мир лишь тогда, когда люди надевают их на спину и берут с собой. И все же они могут впутаться в историю и сами, стоит лишь оставить их одних дома без присмотра. Рюкзачки то что-то потеряют и общими усилиями ищут, то вывалятся из окна квартиры и разыскивают своих хозяев, а то познакомятся с чужими недружелюбными сумками.

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Список серий 1-го сезона сериала «Спина к спине» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Спасти Ботю
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2020
Потеряшки
Сезон 1 Серия 2
2 февраля 2020
Комната чудес
Сезон 1 Серия 3
3 февраля 2020
В темноте
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2020
Большая стирка
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2020
Дверь в Антарктиду
Сезон 1 Серия 6
6 февраля 2020
Волшебная лавка
Сезон 1 Серия 7
7 февраля 2020
Двойник
Сезон 1 Серия 8
8 февраля 2020
Лабиринт
Сезон 1 Серия 9
9 февраля 2020
Дикий Дикий Запад
Сезон 1 Серия 10
10 февраля 2020
Проклятие скарабея
Сезон 1 Серия 11
11 февраля 2020
Предки
Сезон 1 Серия 12
12 февраля 2020
Сокровище Клайда
Сезон 1 Серия 13
13 февраля 2020
Умная школа
Сезон 1 Серия 14
14 февраля 2020
Маскарад
Сезон 1 Серия 15
15 февраля 2020
Вернувшие Новый год
Сезон 1 Серия 16
16 февраля 2020
Шоу талантов
Сезон 1 Серия 17
17 февраля 2020
Рыцарский турнир
Сезон 1 Серия 18
18 февраля 2020
Модники
Сезон 1 Серия 19
19 февраля 2020
Мастер Лям-Фу
Сезон 1 Серия 20
20 февраля 2020
Хамелеон
Сезон 1 Серия 21
21 февраля 2020
Кубок по лямкоболу
Сезон 1 Серия 22
22 февраля 2020
Багажное отделение
Сезон 1 Серия 23
23 февраля 2020
Подвиги Рюкзакла
Сезон 1 Серия 24
24 февраля 2020
Чулан
Сезон 1 Серия 25
25 февраля 2020
Клонитатор
Сезон 1 Серия 26
26 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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