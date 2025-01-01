«Невский», «Первый отдел» и дальше по списку: НТВ раскрыл, чем будет удивлять в 2026 году

Collider подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов: и это не только «Чужой: Земля» и «Из многих»

Этот сериал с Янковским в 2025 году посмотрели 6 000 000 раз — легко обошёл все новинки, включая «Камбэк»

Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго

Тест для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов с утренними названиями по кадрам

«Пропаганда!»: эту драму с Куравлевым реальные военные презирают – чиновники СССР краснели и не хотели пускать в прокат

На 3/6 вопросов нашего теста о карьере Никулина правильно ответит и ребенок: зато с 6/6 едва справится даже киноман со стажем

Мультфильм без фамилии в титрах вышел к «Оскару-2026»: автором оказался режиссер «Лунтика» — это был весьма дерзкий эксперимент

Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться

«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)