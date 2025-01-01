Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

The Answers , 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы The Answers Сезоны Сезон 1

The Answers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «The Answers»

В 1 сезоне сериала The Answers действие происходит в недалеком будущем. В центре событий оказывается молодая женщина, которая присоединяется к необычному эксперименту. Организаторы обещают женщинам, которые согласились стать подопытными, раскрыть все тайны любви. Вместе с другими женщинами она перебирается в идиллическое место, которое тщательно спрятано от посторонних глаз. Женщины беседуют и спустя некоторое время выясняют, что происходит. Они задаются резонным вопросом: почему каждая из них ходит на свидания с одним и тем же мужчиной? Его личность покрыта ореолом таинственности...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Список серий сериала The Answers График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
«Невский», «Первый отдел» и дальше по списку: НТВ раскрыл, чем будет удивлять в 2026 году
Collider подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов: и это не только «Чужой: Земля» и «Из многих»
Этот сериал с Янковским в 2025 году посмотрели 6 000 000 раз — легко обошёл все новинки, включая «Камбэк»
Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго
Тест для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов с утренними названиями по кадрам
«Пропаганда!»: эту драму с Куравлевым реальные военные презирают – чиновники СССР краснели и не хотели пускать в прокат
На 3/6 вопросов нашего теста о карьере Никулина правильно ответит и ребенок: зато с 6/6 едва справится даже киноман со стажем
Мультфильм без фамилии в титрах вышел к «Оскару-2026»: автором оказался режиссер «Лунтика» — это был весьма дерзкий эксперимент
Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться
«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)
«Пункт назначения: Новый аттракцион» не связан с культовой франшизой: нашли 3 причины все-таки сходить на свежий ужастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше