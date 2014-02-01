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Дождаться любви 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дождаться любви
Киноафиша Сериалы Дождаться любви Сезоны Сезон 1

Дождаться любви 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дождаться любви»

В 1 сезоне сериала «Дождаться любви» у Али всегда отбоя не было от поклонников. Брат ее лучшей подруги Вова много лет добивался внимания девушки. Он заботливый, спокойный и рассудительный, но Аля не питает к нему ничего, кроме дружеской симпатии. После смерти Алиной бабушки появилась родственница, которая решила сосватать Але своего сына – уголовника Николая. Таким образом, женщина решила заполучить оставшуюся квартиру и бизнес. Чтобы спастись от нежелательного брака, Аля в конце концов поддается на уговоры подруги и соглашается выйти замуж за нелюбимого Вову. Но во время подготовки к свадебному торжеству судьба сводит ее с Глебом...

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Список серий 1-го сезона сериала «Дождаться любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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