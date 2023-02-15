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Мила в мультивселенной 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мила в мультивселенной
Киноафиша Сериалы Мила в мультивселенной Сезоны Сезон 1

Mila in the Multiverse
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мила в мультивселенной»

В 1 сезоне сериала «Мила в мультивселенной» девушка по имени Мила живет в Бразилии вместе со своей матерью Элис. На свой шестнадцатый день рождения она получает особенный подарок. Теперь Мила может путешествовать между различными параллельными вселенными, в каждой из которых существует ее копия. Но это открытие омрачает страшное происшествие. Элис неожиданно пропадает без вести, оставив дочь на произвол судьбы. Мира уверена, что она сможет разыскать маму в мультивселенной. Она отправляется в опасный путь между своими телами, но попадается на глаза агентам межпространственной организации, которые контролируют перемещения.

Рейтинг сериала

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4.5 IMDb
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Список серий сериала Мила в мультивселенной График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 февраля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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