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Прадипы из Питтсбурга 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прадипы из Питтсбурга
Киноафиша Сериалы Прадипы из Питтсбурга Сезоны Сезон 1

The Pradeeps of Pittsburgh
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прадипы из Питтсбурга»

В 1 сезоне сериала «Прадипы из Питтсбурга» в центре событий оказывается большое индийское семейство Прадипов. Мама, папа, бабушка и дети-подростки всю жизнь провели в грязном и густонаселенном провинциальном городке в родной Индии. Но теперь они хотят изменить свою судьбу и отправляются навстречу «американской мечте». Преодолев океан, колоритная семейка оказывается в идиллическом спальном пригороде в одном из штатов Америки. Подстриженные газоны, разносящие почту мальчишки, запах тостов и арахисового масла – что может быть менее похоже на прежнюю жизнь Прадипов? И все же им удается подружиться с новыми соседями.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Прадипы из Питтсбурга График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 октября 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 октября 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 октября 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 октября 2024
График выхода всех сериалов
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