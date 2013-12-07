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Берег Надежды 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Берег Надежды
Киноафиша Сериалы Берег Надежды Сезоны Сезон 1

Берег Надежды 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 декабря 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Берег Надежды»

В 1 сезоне сериала «Берег надежды» Надежда Потапова и Леша Зотов живут в провинциальном прибрежном городке. Они давно влюблены друг друга. Но отец девушки, который руководит рыбхозом, недоволен их отношениями – он хочет, чтобы его единственная и горячо любимая дочь вышла замуж за мужчину с достатком и статусом. Потапов убежден, что молодой рыбак ничего не может дать его Надюше. Совсем другое дело Вержицкий! Партнер по бизнесу Потапова несколько раз намекал на то, что хотел бы жениться на Надежде. Рассудив, что это будет выгодной партией для дочери, Потапов с помощью интриг выдал дочь за нелюбимого.

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Список серий 1-го сезона сериала «Берег Надежды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 декабря 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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