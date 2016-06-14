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Фальшивая нота 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Фальшивая нота
Киноафиша Сериалы Фальшивая нота Сезоны Сезон 1

Фальшивая нота 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фальшивая нота»

В 1 сезоне сериала «Фальшивая нота» Марина по кличке Мышка является тихой и застенчивой девушкой, которая поступает в консерваторию. Благодаря связям ее родительницы, являющейся заслуженной актрисой, девушка оказывается в классе у лучшего преподавателя – Нины Георгиевны. Марина знакомится с ее сыном Кириллом и сразу влюбляется в него. У молодых людей начинает роман. Но преградой для большого и светлого чувства становится секрет, который хранился много лет. Когда-то у Инги Белозеровой были отношения с отцом Кирилла Вячеславом. Встретившись через 20 лет, Инга и Вячеслав осознают, что по-прежнему небезразличны друг другу.

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Список серий 1-го сезона сериала «Фальшивая нота» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 июня 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 июня 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 июня 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 июня 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 июня 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 июня 2016
График выхода всех сериалов
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