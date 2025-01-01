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Seulgirowun Gamppangsaenghwal
16+
Год выпуска
2017
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
tvN
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Рейтинг сериала
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0
голосов
8.4
IMDb
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Список сезонов сериала «Правила игры»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
22 ноября 2017 - 18 января 2018
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