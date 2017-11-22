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Правила игры 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Правила игры
Киноафиша Сериалы Правила игры Сезоны Сезон 1

Seulgirowun Gamppangsaenghwal 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 17 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Правила игры»

В 1 сезоне сериала «Правила игры» талантливый бейсболист Ким Чжэ-хек в одночасье становится осужденным после неприятного инцидента, связанного с его сестрой. Девушку пытаются изнасиловать, а он, защищая ее, превышает необходимые меры самообороны. Не рассчитав свои силы, он причиняет насильнику тяжкие повреждения. Теперь его ждет один год тюремного заключения. Приговор выносят за несколько дней до того, как Ким Чжэ-хек должен был вылететь в Соединение Штаты Америки, чтобы присоединиться к Boston Red Sox. Вместо ответственной игры молодому человеку приходится постигать суровые законы жизни за решеткой.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Правила игры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Приговор The Sentence
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2017
Второе испытание The Second Trial
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2017
Тюрьма Собу Seobu Penitentiary
Сезон 1 Серия 3
29 ноября 2017
Выход на пенсию Retirement
Сезон 1 Серия 4
30 ноября 2017
Я собираюсь бросить бейсбол I’m Going to Quit Baseball
Сезон 1 Серия 5
6 декабря 2017
Коробка Рамён The Ramyeon Box
Сезон 1 Серия 6
7 декабря 2017
Снова начать бейсбол Starting Baseball Again
Сезон 1 Серия 7
13 декабря 2017
Боль в животе Бак Са Bak Sa’s Abdominal Pain
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2017
Новые проблемные заключенные New Troublesome Inmates
Сезон 1 Серия 9
20 декабря 2017
140 км высоты The 140km Pitch
Сезон 1 Серия 10
21 декабря 2017
Новый заключенный The New Prisoner
Сезон 1 Серия 11
3 января 2018
Пожарная дрель Fire Drill
Сезон 1 Серия 12
4 января 2018
Неотвеченные звонки Unanswered Calls
Сезон 1 Серия 13
10 января 2018
Новое препятствие A New Obstacle
Сезон 1 Серия 14
11 января 2018
Специальное помилование The Special Pardon
Сезон 1 Серия 15
17 января 2018
Последняя глава The Last Chapter
Сезон 1 Серия 16
18 января 2018
График выхода всех сериалов
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