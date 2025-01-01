Меню
Лоис и Варга , 1 сезон

Lois & Varga
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Лоис и Варга»

В 1 сезоне сериала «Лоис и Варга» зрители знакомятся со счастливой молодой парой. Жители американского мегаполиса недавно поженились, их страсть еще не угасла, а впереди у них целая жизнь. Но планы молодоженов меняет неожиданное наследство. Нежданно-негаданно дальний родственник оставляет им в завещании клочок земли, а точнее, песка на побережье океана. Героев не приходится долго уговаривать: они сразу же собирают вещи и отправляются в свой новый дом на райском островке. Первой соседкой, которую они встречают, оказывается загадочная Варга – инструктор по йоге и стриптизерша, которой не дает покоя чужое счастье.

Сезон 1
