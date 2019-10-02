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Ха-ру, которого я встретила случайно 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ха-ру, которого я встретила случайно
Киноафиша Сериалы Ха-ру, которого я встретила случайно Сезоны Сезон 1

Eojjeoda Balgyeonhan Haru 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 32
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ха-ру, которого я встретила случайно»

В 1-м сезоне сериала «Ха-ру, которого я встретила случайно» в центре событий оказывается студентка престижного частного учебного заведения Ын Дан-о. Но девушка не чувствует себя счастливой в этой школе: у нее нет ни парня, ни друзей, а собственная судьба почему-то кажется ей какой-то поверхностной и непродуманной. Вскоре она находит ответ в неожиданном месте. Выясняется, что она и все ее одноклассники – не живые люди, а герои популярного комикса. Причем сама она оказывается далеко не главным персонажем, и, судя по всему, ее скоро вычеркнут из истории. Чтобы сохранить жизнь, она решает завязать роман и привлечь внимание читателей.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ха-ру, которого я встретила случайно» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 октября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 октября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 октября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 октября 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 октября 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
16 октября 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 октября 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
17 октября 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
17 октября 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
23 октября 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
23 октября 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
24 октября 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
24 октября 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
30 октября 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
30 октября 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
31 октября 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
31 октября 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
6 ноября 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
6 ноября 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
7 ноября 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
7 ноября 2019
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
13 ноября 2019
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
13 ноября 2019
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
14 ноября 2019
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
14 ноября 2019
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
20 ноября 2019
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
20 ноября 2019
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
21 ноября 2019
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
21 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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