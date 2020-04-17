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Любовь лечит 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь лечит
Киноафиша Сериалы Любовь лечит Сезоны Сезон 1

Любовь лечит 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Любовь лечит»

В 1 сезоне сериала «Любовь лечит» в центре событий оказывается молодая женщина Светлана – красавица, умница и успешная бизнес-леди. Кроме того, Света счастлива в браке и растит сына-подростка. Но все меняется, когда рядовое обследование выявляет страшный диагноз. Женщина переосмысливает свою жизнь и уже ставит крест на будущем, однако вскоре врач объявляет: анализы были перепутаны, а она здорова! Вот только вскоре Светлану ждет еще одно потрясение. Вместо нее неизлечимой болезнью страдает женщина, с которой муж Виктор уже несколько лет ей изменяет. Тогда героиня решает обратить внимание на коллегу Алексея, который поддерживал ее в тяжелое время. 

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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь лечит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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