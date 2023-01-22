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Муж в хорошие руки 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Муж в хорошие руки
Киноафиша Сериалы Муж в хорошие руки Сезоны Сезон 1

Муж в хорошие руки 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Муж в хорошие руки»

В 1 сезоне сериала «Муж в хорошие руки» в провинциальном городке живет хозяйка парикмахерской Ирина – красивая, самоуверенная и властная женщина. Муж Сергей – скромный ботаник – любит женщину и хранит ей верность, но однажды она находит ему замену – импозантного поэта Игоря. Только вот бывшего ей жалко. Она решает не бросать Сережу на произвол судьбы и «подарить» его соседке. «Старая дева» Лида на самом деле не так уж и стара. Это милая, симпатичная и одинокая школьная учительница, которую такой «подарочек» оскорбляет и смущает. Лида и Сережа решают позлить Иру и притвориться идеальной парой, но случайно влюбляются на самом деле.

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Список серий 1-го сезона сериала «Муж в хорошие руки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 января 2023
График выхода всех сериалов
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