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Клуб мести 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Клуб мести
Киноафиша Сериалы Клуб мести Сезоны Сезон 1

Buamdong boksujadeul 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клуб мести»

В 1-м сезоне сериала «Клуб мести» три обиженные женщины решают объединить усилия, чтобы отомстить своим супругам, которые неподобающе ведут себя с ними. Ни для кого не секрет, что разъяренная женщина представляет собой серьезную опасность, а что уж говорить, если таких женщин несколько. Вскоре в клубе мести появляется еще один участник. Им становится сын супруга одной из создательниц клуба, рожденный вне брака. У него тоже накопилось много претензий к «папочке». Втайне ото всех герои собираются превратить в сущий ад жизнь тех людей, которые на протяжении долгих лет делали им больно и относились к ним с пренебрежением.

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Список серий 1-го сезона сериала «Клуб мести» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ребенок любви A Love Child
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2017
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Сезон 1 Серия 2
12 октября 2017
Позвольте присоединиться к вам Let Me Join You
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2017
Фотография The Photo
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2017
Унижение The Humiliation
Сезон 1 Серия 5
25 октября 2017
Цель - Хон Сан Ман The Target Is Hong Sang Man
Сезон 1 Серия 6
26 октября 2017
Травяные тоники The Herbal Tonics
Сезон 1 Серия 7
1 ноября 2017
Таинственное письмо A Mysterious Letter
Сезон 1 Серия 8
2 ноября 2017
Помощь Соён Seo Yeon’s Help
Сезон 1 Серия 9
8 ноября 2017
Они мои They Are Mine
Сезон 1 Серия 10
9 ноября 2017
Я не позволю тебе быть I Will Not Let You Be
Сезон 1 Серия 11
15 ноября 2017
Пресс-конференция A Press Conference
Сезон 1 Серия 12
16 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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