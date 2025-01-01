В 1 сезоне сериала Second Wife молодая женщина Саша живет в огромном и шумном Нью-Йорке. Однако после нескольких романтических неудач и неприятного развода она решает полностью изменить свою судьбу и бежит от прошлого в Лондон. Там она быстро влюбляется в недавно разведенного отца по имени Джейкоб. Он тоже тяжело перенес разрыв с бывшей супругой и очень хочет наконец перевернуть страницу своей биографии. Пара импульсивно решает пожениться, не зная друг о друге многих элементарных вещей: вкусы, предпочтения, воспоминания. Тем не менее они дают друг другу шанс и учатся бороться с проблемами по мере их поступления.