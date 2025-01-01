172,8 млн за уикенд: «Ёлки 12» №1 в российском прокате — обошли «Невероятные приключения Шурика» и «Волчок»

282 502 031 просмотр и ни капли усталости: почему 44 серия «Маши и Медведя «Раз в году» до сих пор гипнотизирует зрителей (видео)

В «Елках 12» будет отсылка к самому первому фильму: да, спустя 15 лет

Такое нельзя показывать в кино: эти 3 фильма совсем не щадят чувства зрителей — для большого экрана это перебор, говорили критики

«Другая “Бригада”»: Netflix выкупил себе сериал с Серебряковым и оказался прав – ни единого плохого отзыва на IMDb (но россияне нос воротят)

Кто сыграет Рапунцель в очередном фильме по мульту Disney? Зрителям не верится: «В этот раз без Netflix-повестки? Я что, сплю?»

Сериал с Борисовым попал в топ-5 лучших 2025 года — заставил рыдать полстраны: успех «Волшебного участка» и «Трассы» на его фоне меркнет

Не все смотрят «Иронию судьбы»: вот как российские звезды встречают Новый год — Безруков печет торт, а Пересильд устраивает детям представление

Этот фильм вышел всего в 6 кинотеатрах — и уже ставит кассовые рекорды: такого ажиотажа не было со времен «Ла-Ла Ленда»

Первым «Хроникам Нарнии» – 20 лет! Угадаете его и еще 10 великих фэнтези всего-то по одному кадру? (Сложный тест)