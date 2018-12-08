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Отравленная жизнь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Отравленная жизнь
Киноафиша Сериалы Отравленная жизнь Сезоны Сезон 1

Отравленная жизнь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отравленная жизнь»

В 1 сезоне сериала «Отравленная жизнь» в центре событий оказываются реставратор Александра Корзухина и следователь Андрей Греков, которые собираются пожениться. При этом у возлюбленных есть общее увлечение — расследование преступлений. Вместе главные герои ищут человека, совершившего серию загадочных убийств. Очередное запутанное дело может отразиться на личной жизни пары. Распутывая серию преступлений, Александра и Андрей Греков сумеют раскрыть целый преступный заговор. Правда, при этом жизнь самой Саши окажется под угрозой. Девушка чуть не станет жертвой опасного серийного маньяка.

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Список серий 1-го сезона сериала «Отравленная жизнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 декабря 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 декабря 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 декабря 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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