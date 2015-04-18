В 1 сезоне сериала «Семья маньяка Беляева» действие происходит в небольшом провинциальном городке, который неожиданно сотрясает череда жестоких преступлений. Сотрудники правоохранительных органов сбиваются с ног, чтобы поймать серийного маньяка. Каково же было удивление жителей всей округи, когда в наручниках оказался примерный добропорядочный семьянин Кирилл Беляев. Он много лет женат на очаровательной женщине, с которой воспитывает двоих детей. Ни разу ни она, ни кто-либо другой не жаловались на Кирилла. Все улики против него, и алиби у героя нет. Неужели мужчина много лет вел двойную игру? Или же его кто-то подставил?..