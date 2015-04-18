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Semya manyaka Belyaeva 2015, season 1

Semya manyaka Belyaeva season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Semya manyaka Belyaeva Seasons Season 1
Семья маньяка Беляева 12+
Title Сезон 1
Season premiere 18 April 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Semya manyaka Belyaeva" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Семья маньяка Беляева» действие происходит в небольшом провинциальном городке, который неожиданно сотрясает череда жестоких преступлений. Сотрудники правоохранительных органов сбиваются с ног, чтобы поймать серийного маньяка. Каково же было удивление жителей всей округи, когда в наручниках оказался примерный добропорядочный семьянин Кирилл Беляев. Он много лет женат на очаровательной женщине, с которой воспитывает двоих детей. Ни разу ни она, ни кто-либо другой не жаловались на Кирилла. Все улики против него, и алиби у героя нет. Неужели мужчина много лет вел двойную игру? Или же его кто-то подставил?..

Series rating

5.3
Rate 11 votes
5.6 IMDb

"Semya manyaka Belyaeva" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 April 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 April 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 April 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 April 2015
TV series release schedule
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