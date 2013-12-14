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Любовь нежданная нагрянет 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь нежданная нагрянет
Киноафиша Сериалы Любовь нежданная нагрянет Сезоны Сезон 1

Любовь нежданная нагрянет 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 декабря 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь нежданная нагрянет»

В 1 сезоне сериала «Любовь нежданная нагрянет» Елена Дмитриевна долгие годы проработала на молочном комбинате и самостоятельно воспитывала дочь Веру. Ей так и не удалось познать, что такое простое женское счастье. Выйдя на пенсию, все еще энергичная и привлекательная Елена Дмитриевна остается в одиночестве и раздумывает над тем, чему посвятить свою жизнь теперь. В итоге она переезжает жить к дочери, у которой уже есть своя семья – супруг и двое детей. Елена Дмитриевна занимается домашними делами и заботится о внуках. Она и представления не имеет, что скоро ее жизнь круто изменится и она обретет собственную семью...

Рейтинг сериала

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4.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь нежданная нагрянет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 декабря 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 декабря 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 декабря 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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