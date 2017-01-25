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Шеф Ким 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Шеф Ким
Киноафиша Сериалы Шеф Ким Сезоны Сезон 1

Kim Gwajang 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 21 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шеф Ким»

В 1 сезоне сериала «Шеф Ким» талантливый финансист по имени Ким Сон Рен работает на бандитов. Они поручают ему провернуть мошенническую операцию в крупной компании. Ким Сон Рен устраивается туда на работу. Теперь он возглавляет финансовый отдел. Его задача — присвоить деньги конторы, разорить ее и исчезнуть. Но постепенно главный герой вовлекается в офисную жизнь и проникается симпатией к коллегам. Вместо того чтобы способствовать банкротству фирмы, Ким Сон Рен начинает спасать ее от краха. Но одобрят ли отказ от предварительного плана его подельники? И что будет, если сослуживцы догадаются, кто такой Ким Сон Рен на самом деле?

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шеф Ким» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 января 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 января 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 февраля 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 февраля 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 февраля 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 февраля 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 февраля 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
22 февраля 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
23 февраля 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
1 марта 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
2 марта 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
8 марта 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
9 марта 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
15 марта 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 марта 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
22 марта 2017
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
23 марта 2017
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
29 марта 2017
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
30 марта 2017
График выхода всех сериалов
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