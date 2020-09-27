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Правило Коми 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Правило Коми
Киноафиша Сериалы Правило Коми Сезоны Сезон 1

The Comey Rule 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 2
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Правило Коми»

В 1 сезоне сериала «Правило Коми» в центре событий оказывается бывший глава американского Федерального бюро расследований Джеймс Коми. Он выпустил книгу, название которой звучит как «Высшая степень преданности». Она посвящена победителю на выборах 2016 года, президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Коми делает акцент на том, что этот человек имеет отношение к российским властям и пренебрегает всяческими принципами, чтобы достигнуть своих целей. Не все они идут на пользу американскому обществу. Сотрудники Бюро принимаются за расследование двух весьма противоречивых дел, которые повлияют на ход истории.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Правило Коми» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ночь первая Night One
Сезон 1 Серия 1
27 сентября 2020
Ночь вторая Night Two
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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