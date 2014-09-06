Menu
Dom spyaschih krasavic 2014, season 1

Kinoafisha TV Shows Dom spyaschih krasavic Seasons Season 1
Дом спящих красавиц 12+
Title Сезон 1
Season premiere 6 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Dom spyaschih krasavic" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дом спящих красавиц» разворачиваются под крышей старинного и загадочного семейного особняка, населенного несколькими поколениями женщин: прабабушка, бабушка, мама и красавица-дочка Мариночка. Все они носят общее отчество Игнатьевна в честь последнего и единственного в семье достойного мужчины – прапрадеда Игната. Дело в том, что со времен прапрабабки никому из женщин этого странного семейства никогда не везло с мужьями. Мужчины лишь производили на свет дочек и исчезали в закат. Все уверены, что Марину по праву наследования ждет такая же семья, но девушка надеется снять венец безбрачия.

"Dom spyaschih krasavic" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 September 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 September 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 September 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 September 2014
TV series release schedule
