В 1-м сезоне сериала «Дом спящих красавиц» разворачиваются под крышей старинного и загадочного семейного особняка, населенного несколькими поколениями женщин: прабабушка, бабушка, мама и красавица-дочка Мариночка. Все они носят общее отчество Игнатьевна в честь последнего и единственного в семье достойного мужчины – прапрадеда Игната. Дело в том, что со времен прапрабабки никому из женщин этого странного семейства никогда не везло с мужьями. Мужчины лишь производили на свет дочек и исчезали в закат. Все уверены, что Марину по праву наследования ждет такая же семья, но девушка надеется снять венец безбрачия.