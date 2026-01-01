От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно

Надоели «Миу-миу-миу» с утра до вечера? Нашла 3 мультфильма, которые легко заменят «Три кота»

«Чебурашка 2» выходит в онлайн: наконец семейный фильм можно посмотреть дома — дата и платформа уже известны

«17 мгновений весны» пришлось срочно править перед показом в Германии: нашли столько ляпов, что половину сцен пустили под нож

Худший фильм Бортко не спас даже Давос из «Игры престолов»: детектив за $10 000 000 не собрал в прокате даже 1,5 млн рублей

СССР получил первый «Оскар» задолго до фильма «Война и мир» Бондарчука — работу отправили в США с особой миссией

33 тысячи человек в кадре и всего один дубль: этому российскому сериалу нет и 3-х лет — а он уже переписал историю

«Кошмарнее, чем “Иди и смотри”»: первый советский фильм о ядерной войне россиянам страшно пересматривать до сих пор

Истеричка Вера и рядом не стояла с настоящей женой Колесникова: только взгляните на красотку – они вместе почти 25 лет (фото)

Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»