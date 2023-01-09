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Человек-коала 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Человек-коала
Киноафиша Сериалы Человек-коала Сезоны Сезон 1

Koala Man
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Человек-коала»

В 1 сезоне сериала «Человек-коала» история посвящена мужчине среднего возраста, который под покровом ночи выскальзывает из дома, пока все члены его семьи спят, облачившись в маску коалы. Главный герой отправляется гулять по улицам провинциального городка, отыскивая преступные банды и других возмутителей спокойствия мирных граждан. Основная задача супергероя — снизить уровень преступности в родном городе. Днем он — почтенный отец семейства, который решает множество бытовых проблем и воспитывает своих отпрысков. А по ночам — гроза криминального мира и настоящая городская легенда.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Человек-коала График выхода всех сериалов
Сезон 1
День мусорного ведра Bin Day
Сезон 1 Серия 1
9 января 2023
Глубокие карманы Deep Pockets
Сезон 1 Серия 2
9 января 2023
Горячее красное правило The Red Hot Rule
Сезон 1 Серия 3
9 января 2023
Великий The Great One
Сезон 1 Серия 4
9 января 2023
Ода коале Ode To A Koala Bear
Сезон 1 Серия 5
9 января 2023
Ручки The Handies
Сезон 1 Серия 6
9 января 2023
Вторая война Эму Emu War II
Сезон 1 Серия 7
9 января 2023
Горячее Рождество Hot Christmas
Сезон 1 Серия 8
9 января 2023
График выхода всех сериалов
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