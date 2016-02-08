В 1-м сезоне сериала «Эти глаза напротив» в центре событий оказывается Валерий Ободзинский, ярчайший представитель советской эстрады. Одесский парень уверенно покорял советскую эстраду, но за кулисами вел себя бескомпромиссно. Вскоре советские элиты начали замечать инаковость этого певца любви и перекрыли ему дорогу к музыкальному олимпу. Однажды артист исчез на долгие годы… Только спустя большое количество времени верная фанатка внезапно заметила охранника со знакомыми чертами лица. Это и был Ободзинский. Он устроился на работу на фабрику по пошиву галстуков. Девушка решила помочь своему кумиру вернуться к жизни и к искусству.