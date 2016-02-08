Menu
Eti glaza naprotiv 2016, season 1

Eti glaza naprotiv season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Eti glaza naprotiv Seasons Season 1
Эти глаза напротив 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Eti glaza naprotiv" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Эти глаза напротив» в центре событий оказывается Валерий Ободзинский, ярчайший представитель советской эстрады. Одесский парень уверенно покорял советскую эстраду, но за кулисами вел себя бескомпромиссно. Вскоре советские элиты начали замечать инаковость этого певца любви и перекрыли ему дорогу к музыкальному олимпу. Однажды артист исчез на долгие годы… Только спустя большое количество времени верная фанатка внезапно заметила охранника со знакомыми чертами лица. Это и был Ободзинский. Он устроился на работу на фабрику по пошиву галстуков. Девушка решила помочь своему кумиру вернуться к жизни и к искусству.

Series rating

6.9
Rate 11 votes
6.9 IMDb

"Eti glaza naprotiv" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 February 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 February 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 February 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 February 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
10 February 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 February 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 February 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
11 February 2016
