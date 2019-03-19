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Юность, подожди 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Юность, подожди
Киноафиша Сериалы Юность, подожди Сезоны Сезон 1

Wait, My Youth 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 24
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Юность, подожди»

В 1 сезоне сериала «Юность, подожди!» очаровательная Су Цаньцань и ее школьные друзья вступают в период взросления. Это время связано с самыми серьезными переживаниями в жизни каждого подростка. Им предстоит проверить на прочность свою дружбу, впервые влюбиться и разочароваться, столкнуться с неразрешимыми противоречиями, которые поселятся в их сердцах. Впрочем, Су повезет. Дружбу со своими школьными приятелями ей удастся пронести сквозь двадцать лет своей жизни. Они всегда будут рядом в те моменты, когда девушке потребуется помощь. Веселая Сюй Мэй Ли и эксцентричный Лань Тянь Е не дадут Су в обиду.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Юность, подожди» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 марта 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 марта 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 марта 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 марта 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 марта 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 марта 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
26 марта 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
26 марта 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
26 марта 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 марта 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
2 апреля 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
2 апреля 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
2 апреля 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
2 апреля 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
2 апреля 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
2 апреля 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
9 апреля 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
9 апреля 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
9 апреля 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
9 апреля 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
9 апреля 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
9 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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