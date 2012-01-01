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Куми-куми 2012 - 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Куми-куми
Киноафиша Сериалы Куми-куми Сезоны Сезон 1

Куми-куми 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 15
Продолжительность сезона 2 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Куми-куми»

В 1 сезоне сериала «Куми-Куми» события разворачиваются на фантастическом острове, где обитает несколько различных племен. Несмотря на то что герои говорят на одном языке, они не очень дружны между собой. Однако есть персонажи, которые нарушают это правило. Джуги, Юси и Шумадана — представители трех племен, которые населяют мир Куми-Куми. Герои очень отличаются по характерам, но поддерживают дружеские отношения, несмотря на конфликт между своими племенами. В каждом эпизоде кто-то из друзей попадает в неприятности, а остальные помогают ему выпутаться. Нередко ситуация усугубляется еще и тем, что Джуга и Шумадан тайно любят Юси.

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Список серий 1-го сезона сериала «Куми-куми» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Легенда
Сезон 1 Серия 1
1 января 2012
Солнечная энергия
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2012
Мусорная жаба
Сезон 1 Серия 3
14 декабря 2012
Рыбалка
Сезон 1 Серия 4
5 апреля 2013
Облачный край
Сезон 1 Серия 5
5 апреля 2013
Новый год
Сезон 1 Серия 6
3 мая 2013
Ойло
Сезон 1 Серия 7
5 сентября 2013
Червячок
Сезон 1 Серия 8
5 сентября 2013
Третий глаз
Сезон 1 Серия 9
5 сентября 2013
Робот
Сезон 1 Серия 10
30 сентября 2013
Влюбленный генерал
Сезон 1 Серия 11
11 ноября 2013
Куми-микс
Сезон 1 Серия 12
19 апреля 2014
Зомби
Сезон 1 Серия 13
6 июля 2014
Мани Мани
Сезон 1 Серия 14
30 декабря 2015
Портал
Сезон 1 Серия 15
1 сентября 2016
График выхода всех сериалов
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