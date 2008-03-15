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Позвони в мою дверь 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Позвони в мою дверь
Киноафиша Сериалы Позвони в мою дверь Сезоны Сезон 1

Позвони в мою дверь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 марта 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Позвони в мою дверь»

В 1-м сезоне сериала «Позвони в мою дверь» молодая девушка Полина рано лишилась родителей, рано родила двоих детей и рано осталась одна. Она живет на грани нищеты. Однажды ее соседа, предпринимателя Пашу, привлек плач детей, который раздавался за дверями квартиры напротив. Когда он вошел, то увидел, что Полина лежит на палу. Петров решил помочь соседке, которая явно не справлялась с двумя детьми самостоятельно. Он нашел няню, заплатил за медицинские услуги и даже нашел для Полины дело – раскрашивать деревянные фигурки, которые Павел якобы вручал своим иностранным партнерам. Мужчина сам не успел понять, как Полина прочно вошла в его сердце...

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Позвони в мою дверь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 марта 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 марта 2008
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2008
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2008
График выхода всех сериалов
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