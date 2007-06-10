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Джон из Цинциннати 2007, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джон из Цинциннати
Киноафиша Сериалы Джон из Цинциннати Сезоны Сезон 1

John from Cincinnati 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июня 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джон из Цинциннати»

В 1-м сезоне сериала «Джон из Цинциннати» в центре событий оказывается калифорнийская семья потомственных серферов Йост. Вся жизнь нескольких поколений этой династии прошла в городишке неподалеку от границы с Мексикой. Некогда они были могущественной семьей, однако сейчас столкнулись с многочисленными трудностями. Казалось бы, хуже нельзя вообразить. Однажды в городе появляется незнакомец по имени Джон, и с его прибытием жизнь семьи Йост внезапно начинает представать в абсолютно непривычном свете. Странный парень таинственного происхождения оказывает влияние на неблагополучную семью профессиональных серферов и их сообщество.

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Список серий 1-го сезона сериала «Джон из Цинциннати» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Он явился: день первый His Visit: Day One
Сезон 1 Серия 1
10 июня 2007
Он явился: день второй His Visit: Day Two
Сезон 1 Серия 2
17 июня 2007
Он явился: день второй. Продолжение His Visit: Day Two Continued
Сезон 1 Серия 3
24 июня 2007
Он явился: день третий His Visit: Day Three
Сезон 1 Серия 4
1 июля 2007
Он явился: день четвертый His Visit: Day Four
Сезон 1 Серия 5
8 июля 2007
Он явился: день пятый His Visit: Day Five
Сезон 1 Серия 6
15 июля 2007
Он явился: день шестой His Visit: Day Six
Сезон 1 Серия 7
22 июля 2007
Он явился: день седьмой His Visit: Day Seven
Сезон 1 Серия 8
29 июля 2007
Он явился: день восьмой His Visit: Day Eight
Сезон 1 Серия 9
5 августа 2007
Он явился: день девятый His Visit: Day Nine
Сезон 1 Серия 10
12 августа 2007
График выхода всех сериалов
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