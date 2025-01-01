Постеры сериала «Пилигрим»

«Плакала от смеха»: этот сериал прошел на НТВ почти незаметно, что странно — в главных ролях Стоянов и Мадянов

Первые 4 эпизода уже показали: когда выйдет вторая часть 5 сезона «Очень странных дел» и почему финал вынесли отдельно

Два крутейших триллера 2025 года для тех, которые держат в напряжении до самого финала: идеально для вечера декабря

Список «жирных» премьер HBO на 2026 год — сразу 3 сериала выйдут уже в январе: новый Вестерос, «возвращение» Джона Сноу и медицинские интриги

Когда «История игрушек 5» выйдет в прокат: премьера еще не скоро, но это плюс – успеете пересмотреть ранние части

Любимые лепешки Юлия из «Трех богатырей» стоят копейки, а готовятся за полчаса: конь их уминает по тарелке за раз (антикризисный рецепт)

В Китае тысячи людей рискуют жизнью, и виной тому «Зверополис 2»: Disney подложили фанатам змею

В «Трех котах» есть люди, но их никогда не показывают: странные фразы героев выдают пугающее прошлое Котополиса

3 фэнтези с оценкой 7.5+ смотрятся на одном дыхании: зрители сравнивают с «Игрой престолов» и говорят, что «23 серии пролетят как мгновение»

Сюжет приквела про Юлия из «Трех богатырей» почти готов: что было до встречи с Алешей Поповичем?