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Дом малютки 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дом малютки
Киноафиша Сериалы Дом малютки Сезоны Сезон 1

Дом малютки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 мая 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дом малютки»

В 1-м сезоне сериала «Дом малютки» юная красавица Вера мечтает о своем многообещающем светлом будущем. После отличного окончания университета ее ждет замечательная карьера в крупной корпорации и удачное замужество с таким же, как и она сама, «золотым мальчиком». Дети не входят в ближайшие планы девушки, сперва она хочет пожить для себя и реализовать все свои многочисленные амбиции. Однако судьба распоряжается совершенно иначе: Вера случайно обнаруживает на вокзале плачущего месячного младенца, которого мать бросила на произвол судьбы. Девушка относит его в дом малютки, но это место раз и навсегда ее меняет.

Рейтинг сериала

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3.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дом малютки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 мая 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 мая 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 мая 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 мая 2010
График выхода всех сериалов
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