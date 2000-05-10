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Бандитский Петербург 2: Адвокат 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бандитский Петербург 2: Адвокат
Киноафиша Сериалы Бандитский Петербург 2: Адвокат Сезоны Сезон 1

Бандитский Петербург 2: Адвокат 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат»

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 2: Адвокат» события разворачиваются в начале 80-х годов в Ленинграде. В центре событий оказываются студенты юрфака, которые давно дружат между собой. Незадолго до государственных экзаменов Катя рассказывает приятелям, что скоро состоится ее свадьба. Женихом является солидный партийный работник. После замужества девушка планирует переехать в столицу. Эта новость неприятно поражает ее однокурсников Олега и Сережу, которые много лет питали к ней далеко не дружеские чувства. Спустя 10 лет бывший студент Сережа становится следователем и сталкивается с историей, уходящей корнями в прошлое.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2000
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 мая 2000
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2000
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 мая 2000
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 мая 2000
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 мая 2000
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 мая 2000
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 мая 2000
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 мая 2000
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 мая 2000
График выхода всех сериалов
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